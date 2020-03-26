أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار لخدمة المواطنين

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أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من 1400 رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف ، 286 رخصة بناء سكني وتجاري و559 قرار مساحي و359 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و198 رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية وخمس مشاريع مميزة فندقية تجارية.