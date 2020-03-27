احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار لخدمة المواطنين
منطقة المدينة المنورة
 “الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين
أبرز المواد
 أمانة الاحساء تعقم أجهزة الصرف الآلي
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: 28 آلية تطهر شوارع القطيف وسيهات وصفوى
المنطقة الشرقية
 15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بالأمانات، و22 ألف آلية بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة تنوه المعتمرين بسرعة المبادرة بالاستفادة من فترة الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة
أبرز المواد
 مدير تعليم صبيا حضور المملكة الدولي أهّلها لقيادة أقوى اقتصاديات العالم في الأوقات الحرجة
منطقة جازان
 بر العارضة تكثف الجهود لمواجهة الظروف الراهنة بعدد من المبادرات
منطقة جازان
 سيدات أعمال الخفجي يطلقن “مبادرة صراف آمن”
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يستعرض جهود فرع وزارة التجارة لمراقبة الأسواق وتوفر السلع واستقرار أسعارها
منطقة الجوف
 ما سر صورة المؤسس التي ظهرت خلف خادم الحرمين الشريفين ؟
أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار لخدمة المواطنين

أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من 1400 رخصة وقرار لخدمة المواطنين

منطقة المدينة المنورة
“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين

“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين

أبرز المواد
أمانة الاحساء تعقم أجهزة الصرف الآلي

أمانة الاحساء تعقم أجهزة الصرف الآلي

المنطقة الشرقية

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي

خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=847359
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بدولة رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي.

وقد أبدى خادم الحرمين الشريفين، ودولة رئيس وزراء إيطاليا، خلال الاتصال أملهما في أن توفق جهود وسياسات مجموعة العشرين في تجاوز أزمة كورونا المستجد العالمية، ومكافحة انتشاره وتجاوز آثاره.

من جهته، أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تتابع بقلق مستجدات الأوضاع في إيطاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً – حفظه الله – إلى وقوف المملكة وتضامنها مع إيطاليا في هذه الظروف الحرجة.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإيطالي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره تجاه إيطاليا وشعبها في هذه الأزمة، مشيداً بنجاح قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، وما أسفرت عنه من نتائج مهمة للعالم.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين

“الغذاء والدواء” تحذّر من 3 معقمات لليدين
15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بالأمانات، و22 ألف آلية بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم

15 ألف آلية لمباشرة أعمال النظافة بالأمانات، و22 ألف آلية بأعمال الإصحاح البيئي والتطهير والتعقيم
وزارة الحج والعمرة تنوه المعتمرين بسرعة المبادرة بالاستفادة من فترة الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة

وزارة الحج والعمرة تنوه المعتمرين بسرعة المبادرة بالاستفادة من فترة الإعفاءات قبل انتهاء المهلة المحددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*