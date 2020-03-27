شرطة القصيم تضبط مواطناً استجلب مقيماً لممارسة الحلاقة بعد اغلاق المحلات

﻿المناطق / بريدة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويظهر فيه أحد المواطنين مستجلباً في منزله أحد العمالة الوافدة ( هندي الجنسية ) ليمارس مهنته بالحلاقة له ، وذلك بعد إغلاق محلات الحلاقة احترازياً ، في مخالفةٍ صريحة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيام المواطن بتوثيق ذلك ونشره ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى – عن القبض عليهما ، و جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ..