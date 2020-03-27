“فيديو” بلدية الخرج تعزز إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

المناطق -أشرف العصيمي

تواصل بلدية محافظة الخرج جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت الشوارع والأسواق و أجهزة الصرافات الآلي والأسواق والأماكن العامة، يأتي ذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما وجه رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري منسوبي البلدية على ضرورة متابعة و تنظيم عملية التسوق لدى الأسواق التجارية ووضع مسافات متباعدة بين المتسوقين مع التأكيد على الالتزام بها، وزيادة وسائل التعقيم على الأسواق حرصاٌ على سلامة المتسوقين .

