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“فيديو” بلدية الخرج تعزز إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

“فيديو” بلدية الخرج تعزز إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847364
المناطق -أشرف العصيمي

تواصل بلدية محافظة الخرج جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت الشوارع والأسواق و أجهزة الصرافات الآلي والأسواق والأماكن العامة، يأتي ذلك ضمن اجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما وجه رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري منسوبي البلدية على ضرورة متابعة و تنظيم عملية التسوق لدى الأسواق التجارية ووضع مسافات متباعدة بين المتسوقين مع التأكيد على الالتزام بها، وزيادة وسائل التعقيم على الأسواق حرصاٌ على سلامة المتسوقين .

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