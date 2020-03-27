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أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ “التمرير” في الحالات الاستثنائية

أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ “التمرير” في الحالات الاستثنائية

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أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ “التمرير” في الحالات الاستثنائية

أمر ملكي يجيز عرض موضوعات مجلس الوزراء بـ “التمرير” في الحالات الاستثنائية
http://almnatiq.net/?p=847370
المناطق - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا يقضي بانه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير وفقا لمَ نشرته صحيفة ام القرى في عددها اليوم.

ويأتي صدور الأمر الملكي في الوقت الذي يشهد فيه العالم اتخاذ الحكومات العديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إذ يعد اتخاذ الحكومة السعودية “حفظها الله” لهذا القرار استجابة لمتطلبات المرحلة وما تقضيه المصلحة العامة.

يذكر أن المملكة كانت من طليعة الدول التي اتخذت العديد من الإجراءات الهامة لحماية المواطنين والمقيمين من أخطار فيرس كورونا، وذلك بتعليق زيارات العمرة حماية لجموع المسلمين في العالم من تداعيات الفيروس وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ثم اغلاق المحال والمولات وتبعها إيقاف الطيران الدولي مع الدول الموبوءة وإيقاف الطيران المحلي ثم فرض منع تجوال من السابعة مساءً على السادسة صباحا ثم تم تقديمه ليكون من الساعة الـ 3 عصرا حتى السادسة صباحا.

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