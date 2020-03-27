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كورونا.. وفيات الفيروس في نيويورك تتجاوز الـ500

كورونا.. وفيات الفيروس في نيويورك تتجاوز الـ500
http://almnatiq.net/?p=847372
المناطق - وكالات

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو، أن إجمالي عدد ضحايا فيروس كورونا في ولايته تجاوز الـ500 شخص، إضافة إلى تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وأكد كوومو خلال مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة، أن عدد ضحايا فيروس كورونا ارتفع من 385 إلى 519 شخصا، وأنه تم تسجيل 7400 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي المصابين إلى 44635 شخصا.

وأشار إلى أنه يتوقع زيادة الحاجة إلى الأماكن في المستشفيات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، ولذلك من المقرر بناء 8 مستشفيات مؤقتة لتلبية تلك الاحتياجات وتمديد إغلاق المدارس أسبوعين إضافيين حتى 15 أبريل المقبل.

يذكر أن ولاية نيويورك أكثر الولايات الأمريكية تضررا جراء فيروس كورونا، حيث تم تسجيل نحو ثلث إجمالي الوفيات في البلاد ونحو نصف عدد المصابين.

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