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الداخلية: السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج لكل من (الرياض والمدينة ومكة) غداً السبت فقط من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً

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الداخلية: السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج لكل من (الرياض والمدينة ومكة) غداً السبت فقط من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً

الداخلية: السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج لكل من (الرياض والمدينة ومكة) غداً السبت فقط من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً
http://almnatiq.net/?p=847375
المناطق - واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه استنادا لأمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً، فقد أوضحت الوزارة بأنه سيتم السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام، بالدخول والخروج لكل من مدن: (الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، خلال فترة رفع منع التجول فقط ليوم غد السبت الموافق 4 / 8/ 1441هـ، من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً، وذلك تيسيراً على المواطنين، ودعماً لحركة التجارة في هذا المجال، ولتأمين ومعالجة أوضاعهم.
وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

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