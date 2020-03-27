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أمانة الجوف تواصل تطبيق المسافات الصحية بين المتسوقين بجميع مراكز التسوق

أمانة الجوف تواصل تطبيق المسافات الصحية بين المتسوقين بجميع مراكز التسوق
http://almnatiq.net/?p=847378
المناطق - واس

تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ، بإلزام المتسوقين بالمسافات الصحية بينهم خلال تسوقهم في مراكز التسوق من خلال وضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصًا على سلامتهم، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتجنباً لنقل العدوى بين المتسوقين.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان: إن الأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها شرعت في هذا الإجراء منذ بدء انتشار فايروس كورونا حيث تعد من أوائل الأمانات التي اتخذت هذه الخطوة، من خلال وضع إشارات في مراكز التسوق باللونين الأصفر والأحمر للتنبيه وأخذ الحذر والتقيد بالمسافات الآمنة، منعاً لتقارب المتسوقين من بعضهم البعض، وحماية للجميع من انتقال الأمراض بين مرتادي مراكز التسوق.
كما وزعت الأمانة وبلدياتها عددا من النشرات التوعوية للوقاية من فايروس كورونا وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات التوعوية، والحث على الابتعاد عن التجمعات والبعد عن الأماكن المزدحمة، واتباع تعليمات الوقاية من هذا الوباء حفاظاً على الصحة العامة، داعياً الله السلامة للجميع.

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