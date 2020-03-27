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” 3 آلاف ” حقيبة توعوية و” 14 ألف” اتصال في أول أيام حملة “مجتمع واعي” بالرياض

” 3 آلاف ” حقيبة توعوية و” 14 ألف” اتصال في أول أيام حملة “مجتمع واعي” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=847384
المناطق - الرياض

اعتمد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي خطة العمل واعضاء اللجنة الإشرافية المنفذة للحملة الوطنية التطوعية “مجتمع واعي ” التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالادارة العامة للتطوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومجلس الجمعيات الأهلية لمكافحة تفشي ڤايروس كورونا الجديد.

اوضح ذلك رئيس اللجنة المنفذة للحملة بمنطقة الرياض أ. علي القباني مساعد مدير عام الموارد والتنمية بالمنطقة الذي قال ان متطوعو الحملة تمكنوا في اليوم الأول من إجراء 14350 اتصالاً توعويا وتثقيفياً إلى جانب زيارة 11 حياً من احياء الرياض المكتظة بالسكان الى جانب زيارة دار الايتام وداري الرعاية الاجتماعية للمسنين والمسنات وتم خلال هذه الزيارات توزيع 3000 حقيبة توعوية تحتوي كل واحدة منها على عبوة معقم وكمامة وصابون يد مطهر ومنشور توعوي وذلك بحسب التقارير المرفوعة من نائب رئيس اللجنة عبد العزيز الزكري ، ود.سلطان الزهراني عضو اللجنة امين عام جمعية “أثر ” واشار القباني الى ان هذه الحملة تأتي تعزيزاً لمشاركة الجمعيات الأهلية خاصة والقطاع غير الربحي بشكل عام في الجهود التي تبذلها الدولة ايدها الله في التصدي لهذه الأزمة ،مقدماً شكره للداعمين والمنفذين للحملة من كافة الجهات

الجدير بالذكر ان اللجنة تتكون من مجموعة من الأعضاء الممثلين لمجلس الجمعيات الاهلية ، ومركز التطوع الصحي بوزارة الصحة ، وادارة التوعية بالشؤون الصحية بالرياض . وممثلين عن الجهات الداعمة ” الهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة السبيعي الخيرية ، وشركة اتحاد الراجحي” ، الى جانب ممثلي الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى ” عناية “، وجمعية التطوع الصحي “اثر” .

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