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الملكية الفكرية: تمدد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

الملكية الفكرية: تمدد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

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الملكية الفكرية: تمدد المهل النظامية للخدمات المقدمة لعملائها

http://almnatiq.net/?p=847397
المناطق - الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تقديم حزمة من الاستثناءات لدعم عملائها وفق القواعد المنصوص عليها في المعاهدات الدولية والأنظمة المحلية وبموجب الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً في مجالات الملكية الفكرية لكل من براءات الاختراع والنماذج الصناعية والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات التجارية.
وتمثلت المبادرة في تمديد المهل النظامية حتى تاريخ 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م لكل من خدمات؛ استكمال متطلبات التقديم أو الردود ذات العلاقة بإجراءات المنح أو التسجيل أو التعديل لكافة مجالات الملكية الفكرية وتسديد رسوم التسجيل أو التجديد لمجالات الملكية الفكرية (المقابل السنوي) إضافةً إلى استلام أصول المستندات المصدقة ذات العلاقة بالعلامات التجارية من الجهات المعنية.
يأتي ذلك إلحاقاً لبيان الهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن استمرارية الأعمال جراء التدابير اللازمة وتقديم الاستثناءات التي تتطلبها المرحلة الحالية لدعم احترام الملكية الفكرية وتعزيز استخدامها.
وتأمل الهيئة الاستفادة من  كافة خدماتها الالكترونية بتلك المجالات في إنهاء الإجراءات عن بُعد من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة Saip.gov.sa، وللبلاغات والشكاوى والاقتراحات يمكن التواصل عبر البريد [email protected]   وللدعم الفني للطلبات عبر بوابة مركز التواصل http://support.saip.gov.sa  أو الرقم المباشر للهيئة 920021421.

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