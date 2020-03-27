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بلدية تثليث تواصل تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المحافظة

بلدية تثليث تواصل تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المحافظة
http://almnatiq.net/?p=847412
المناطق - الرياض

تواصل بلدية محافظة تثليث جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات والإدارات الحكومية ، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
ونفذت البلدية جولة ميدانية بحضور رئيس البلدية عوض سعيد القحطاني على المحلات التجارية والتموينيه ، للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من المخالفين .
كما واصلت البلدية متابعة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية شملت الأسواق التجارية والتموينيه والخضار وغيرها في المحافظة والمراكز التابعه لها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

الجدير بالذكر ان بلدية تثليث خصصت لعمليات الرش والتعقيم والنظافة وغيرها اكثر من ٢٥٠ عامل واكثر من ٥٠ معدة و ٤٠ موظف يعملون على مدار ٢٤ ساعة.

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