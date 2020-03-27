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عزل ستة أحياء بالمدينة المنورة ومنع الدخول والخروح منها على مدار 24 ساعة لأسبوعين

http://almnatiq.net/?p=847417
المناطق - المدينة المنورة

أعلنت أمارة المدينة المنورة في بيان رسمي لها عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ على نطاق الأحياء:(الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم 24 ساعة التداء من 6:00 صباحا يوم السبت 4 شعبان 1441هـ ولمدة أسبوعين.

وذكر البيان أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة من 6 ص – 3 ظ ، وأكدت الأمارة أن هذا الإجراءات الاحترازية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة

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