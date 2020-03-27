أمانة تبوك تواصل تعقيم أرصفة المحال التجارية والأسواق

المناطق- تبوك:

تواصل أمانة منطقة تبوك حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة حيث استهدفت تلك الحملات اليوم رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية بالمنطقة إضافة إلى حملات الرش اليومية التي تقوم بها في الشوارع والميادين والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهودها في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره و حفاظاً على سلامة الأهالي والسكان وقد شكلت الأمانة من أجل ذلك عددا من الفرق الميدانية التي تهيب من خلالها بأصحاب المطاعم و”الكافيتريات” والمنشآت الغذائية وما يماثلها إلى ضرورة التعاون معهم والالتزام باتباع جميع وسائل النظافة والوقاية والتعقيم مثمنة للجميع مدى الاستجابة لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية الشاملة لحماية المواطنين والمقيمين.