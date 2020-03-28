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أمانة الجوف وبلدياتها تكثف أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم للمواقع العامة والأسواق والشوارع الرئيسية

أمانة الجوف وبلدياتها تكثف أعمال الإصحاح البيئي والتعقيم للمواقع العامة والأسواق والشوارع الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=847428
المناطق_الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف أعمال الإصحاح البيئي وتطهير وتعقيم المواقع العامة والأسواق والشوارع الرئيسية والمحلات التجارية وأرصفة الشوارع .
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إن الأمانة والبلديات التابعة لها، تعمل بكامل طاقاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لعملية التطهير والتعقيم، وفق خطة الإجراءات المتبعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف المهندس الشرعان أنه تم تسخير الجهود والإمكانات ، حيث تم تعقيم وتطهير 437 موقعا من قبل الأمانة والبلديات التابعة لها في محافظات ومراكز المنطقة.
وأهاب أمين منطقة الجوف بالجميع التعاون مع فرق الأمانة وبلدياتها الذين يعملون من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم ، وفق ما وفرتها حكومتنا الرشيدة من إمكانيات عالية لمكافحة هذا الوباء.

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