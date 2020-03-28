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وصول فريق أطباء ومساعدات صينية إلى الجزائر

وصول فريق أطباء ومساعدات صينية إلى الجزائر
http://almnatiq.net/?p=847430

تسلمت الجزائر اليوم الدفعة الأولى من المساعدات الطبية من الصين لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وتتكون هذه المساعدات من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الاصطناعي الموجهة للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي جمال بن باحمد، في تصريح صحفي عقب وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية قادمة من بكين وعلى متنها فريق طبي والمساعدات الطبية، أن هذه المساعدات التي قدمتها الصين للجزائر “دليل آخر على عمق ومتانة العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة بين البلدين”.
وجدد سفير الصين بالجزائر لي ليانهي استعداد بلاده لمساعدة الجزائر في مواجهة فيروس كورونا، معبرا عن امتنانه للجزائر على المساعدات التي قدمتها لبلاده للتصدي لهذا الوباء.
وكانت الجزائر قد أرسلت في بداية شهر فبراير الماضي مساعدات طبية تتكون من 500 ألف قناع و20 ألف نظارة وقائية إلى جانب 300 ألف قفاز لمساعدتها على مواجهة الوباء.
ويشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 409 حالات إصابة مع تسجيل 26 حالة وفاة.

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