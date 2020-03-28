متحدث «الصحة» يحذر من التعامل مع أجهزة غير معتمدة لفحوصات «كورونا»

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حذر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المعلنين من بيع أجهزة فحوصات لفيروس كورونا الجديد غير مطابقة للمواصفات، معتبراً إياها محاولات غير جيدة لاستمالة الناس لإجراء فحوصات غير مناسبة وغير معتمدة من الجهات الصحية الرسمية.

وأوصى “العبدالعالي” بعدم التعامل مع هذه الأجهزة قائلا: «لا تتعاملوا معها بشكل فردي أو تجاري وتسويقي واحرصوا على التعامل مع الجهات الرسمية في هذا الشأن»- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأكد أن الفحوصات التي تقدمها الوزارة والجهات المعنية والمنشآت دقيقة مبنية على الجينات وسريعة، مشدداً على أن الفحوصات الموجودة الآن هي أعلاها وأهمها وتتعلق بالجينات، وأن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على الحصول على هذه الفحوصات منذ البداية وبكميات متوفرة.