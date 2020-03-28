هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس (السبت)، هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية وأجزاء من الرياض والمدينة المنورة ومرتفعات جازان وعسير والباحة وتمتد إلى نجران

وأشارت الهيئة في توقعها إلى وجود رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة

وأضافت أن وادي الدواسر ستُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ39 درجة مئوية، فيما تُسجل طريف والباحة والقريات أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 12 درجة مئوية