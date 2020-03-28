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الحوثي يستغل كورونا لنهب أموال اليمنيين

الحوثي يستغل كورونا لنهب أموال اليمنيين
http://almnatiq.net/?p=847451
المناطق_الرياض

قالت مصادر محلية في صنعاء إن عناصر الميليشيات يواصلون منذ نحو أسبوعين، تحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، تنفيذ حملات نهب واسعة بحق اليمنيين القاطنين بمناطق سيطرتهم، لجني ملايين الريالات عبر الإتاوات غير القانونية المفروضة على مختلف الشرائح والفئات اليمنية.

وفي حين شملت الإتاوات الحوثية، وفق المصادر، المئات من المطاعم والكافتيريات في عدد من الشوارع الرئيسة بالعاصمة صنعاء، عبر لجان من المسلحين الذين نفذوا حملات ميدانية في شوارع مديريات الوحدة، والسبعين، ومعين، والثورة، وآزال.

وفرض المسلحون الحوثيون على ملاك المطاعم والمقاهي ومحلات الوجبات السريعة دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا (الدولار حوالي 600 ريال) بحسب صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت،.

وبحسب المصادر، فقد ألزمت اللجان، مالكي المطاعم على هامش نزولها بالتقيد بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الميليشيات، الخاصة بارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المواد المطهرة والمعقمة.

وشنت الجماعة على مدى نصف شهر حملات مكثفة ضد أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ومالكي متاجر الذهب والمستشفيات والمراكز والشركات الخاصة في صنعاء ومناطق يمنية عدة وأجبرتهم بمقابل ذلك على دفع إتاوات مالية.

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