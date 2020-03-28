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للتخفيف من آثار كورونا..الضمان الصحي يعتمد آلية جديدة لصرف الدواء

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للتخفيف من آثار كورونا..الضمان الصحي يعتمد آلية جديدة لصرف الدواء

للتخفيف من آثار كورونا..الضمان الصحي يعتمد آلية جديدة لصرف الدواء
http://almnatiq.net/?p=847453
المناطق_الرياض

أصدر مجلس “الضمان الصحي التعاوني”،  تعميمًا وزعه على شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بشأن آلية صرف الدواء خلال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد التعميم،  إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم وبالأخص من يعاني من أمراض مزمنة.

كما شدد على إعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة (إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص).

وشمل التعميم “إمكانية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين من أجل تمديد صلاحية إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر أو حتى تاريخ انتهاء الوثيقة في حال كانت وثيقة التأمين تنتهي قبل ثلاثة أشهر”.

وأضاف “ثم التواصل مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين من أجل طلب إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلاله عن طريق الطبيب المختص”.

ونوه التعميم بأن تلتزم الشركة بتوفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها و وموزعة بشكل جغرافي واسع بما يخدم المؤمن لهم كافة في مختلف مواقعهم من أجل صرف الدواء، وأن أن تلتزم الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء.

وأشار إلى توفر إمكانية لشركة التأمين وبالتنسيق مع الصيدليات المتعاقد معها قيامهم بتوصيل الأدوية للمؤمن لهم.

وشدد على شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات وبالأخص الذين لديهم أمراض مزمنة بإمكانية إعادة صرف الدواء و استلامه في منازلهم.

وأطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني حملة “خليك في البيت.. خدماتنا كلها بين يديك”، ضمن تدابير التحصين والوقاية اللازمة من فيروس كورونا كوفيد19، بهدف الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم ودون تكبدهم عناء الحضور إلى مقر المجلس.

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