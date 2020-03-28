في ظل منع التجول وتعليق العمل.. هذا موقف المستفيدين الجدد من حساب المواطن

المناطق_الرياض

أوضح برنامج “حساب المواطن”، موقف المستفيدين الجدد في ظل تعليق العمل بالمكاتب والجهات الحكومية؛ ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد حساب المواطن أنه “بالنسبة للطلبات التي تم تقديمها بعد تاريخ الـ 10 من مارس الجاري، سيتم دراستها وإبلاغ أصحابها باستيفائهم شروط الأهلية من عدمه، وذلك عن طريق زيارة حساب دراسة الأهلية، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو”.

وجاء التوضيح ردًا على سؤال مواطن قال فيه: “قدمت على حساب المواطن ووصلتني رسالة أنه (تم التعامل مع طلبك بنجاح)؛ ولكن جاء أمر إغلاق المكاتب.. وأسأل هل ستستمر الإجراءات أم أنتظر حتى انتهاء الحظر للاتصال عليهم؟”.