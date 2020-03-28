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“ترامب” يعلن مشاركة أضخم طائرة شحن في العالم لنشر المساعدات في بلاده

“ترامب” يعلن مشاركة أضخم طائرة شحن في العالم لنشر المساعدات في بلاده
http://almnatiq.net/?p=847469

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن طائرة تعدّ من الأضخم في العالم سيتم استخدامها في المساهمة باحتواء تفشي وباء كورونا.

وعرض الرئيس ترامب صورة للطائرة ” 747 Dreamlifter”، أي “حاملة الأحلام”، من صناعة شركة بوينغ الأمريكية، وهو يتحدث عنها ضمن جهود إدارته وتواصله مع الشركات للمساهمة في حل الأزمة.

وقال الرئيس ترامب: “لا يتوفر من هذا الطراز حول العالم إلا أربع طائرات فقط صنعتها شركة بوينغ الأمريكية”.

وأشار ترامب إلى أن الطائرة ستتولّى نقل الإمدادات الطبية التي تحتاجها الولايات الأكثر سخونة من حيث عدد الإصابات والوفيات، خاصة ولاية نيويورك التي تسجل نحو 60% من الإصابات، وأكثر من 30% من الوفيات في البلاد.

وقالت شركة بوينغ لاحقًا في تغريدة لها: “لدعم جهود الإغاثة ومساعدة الأبطال العاملين في مجال الرعاية الصحية مع تفشي وباء كورونا؛ نقدم طائرة الشحن الضخمة “دريم ليفتر” لنقل الإمدادات الطبية الحرجة والطارئة”.

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