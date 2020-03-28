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بعد 30 وفاة و536 إصابة.. ما موعد دخول مصر بذروة فيروس كورونا؟ وزيرة الصحة تجيب

بعد 30 وفاة و536 إصابة.. ما موعد دخول مصر بذروة فيروس كورونا؟ وزيرة الصحة تجيب
http://almnatiq.net/?p=847473
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ارتفع عدد الإصابات التي سجلتها السلطات المصرية بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم  “كوفيد-19” إلى 536 إصابة، مع تسجيل 30 حالة وفاة، وفقا لخالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية

الإعلامي المصري، عمرو أديب وعبر البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC وجه سؤالا لوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن موعد دخول مصر بذروة فيروس كورونا، باعتبار أن الأسبوع السابع للوباء قد دخل، حيث قالت: “الوباء ده زي ما قال رئيس منظمة الصحة العالمية أنه فيروس جديد وحالة جديدة في العالم لم يشهدها العالم قبل، وبالتالي ونتيجة الخبرات السابقة في الوبائيات والخبرات الحالية في الوباء ده، فكان معظم الكلام يقول إن الدول لو لم تتخذ إجراءات احترازية قوية فستكون الذروة في الأسبوع السادس أو السابع..”

وتابعت قائلة: “إحنا آخر يوم في الأسبوع السادس وان شاء الله السابع يدخل بكرة، الذروة متى ستحصل؟ اليابان بدأت فورا ولم تدخل الذروة حتى الآن وسنغافورة بدأت في نفس التوقيت ولم تدخل الذروة، لكن ما نأخذه من إجراءات حكومية احترازية استباقية والي احنا عملناه بوزارة الصحة قبل ما يحصل عندنا حالة واحدة، بدأنا بالحجر الصحي من شهر يناير والتقصي والحظر والعزل لكل أسرة ولكل حالة والحمد لله احنا في مصر لغاية الآن في معدلات أرجو أن نستمر عليها..”

وأضافت: “أرجو ألا نصل إلى الذروة، وإن وصلنا إلى الذروة نوصل بأقل أعداد ممكنة، عشان ان شاء الله نعدي ببلدنا، نعول على الشعب المصري جدا، وأنا شايفة تحسن رغم بعض الحالات المرصودة، لكن أنا بقول على مستوى الأسر وعلى مستوى الافراد هناك تحسن بالاستجابة بشكل كبير جدا وان شاء الله الفترة هذه ستعدي بإذن الله”.

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