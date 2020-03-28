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الكويت.. إحالة مواطن للنيابة فور خروجه من “الحجر الصحي”

الكويت.. إحالة مواطن للنيابة فور خروجه من “الحجر الصحي”
http://almnatiq.net/?p=847487
المناطق_الرياض

ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان توضيحي لمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن قيام مواطن من العائدين على متن إحدى الرحلات القادمة من ألمانيا – فرانكفورت إلى الكويت ، وتضمن المقطع إساءة للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت “الداخلية” أنه تم تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير وبثّ مقطع الفيديو، لافتة إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ قامت بتحرير محضر تحريات بالواقعة وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فور خروجه من الحجر الصحي.

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