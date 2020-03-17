وفاة الشيخ عبدالله الجميح الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الجميح القابضة

المناطق-يوسف المطيري

نعت أسرة آل الجميح الشيخ / عبدالله بن محمد بن عبدالله الجميح الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الجميح القابضة مساء يوم أمس الجمعة الموافق ٣ شعبان ١٤٤١.

‏وصحيفة المناطق التي آلمها الخبربن تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عميد أسرة آل الجميح الشيخ / حمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الجميح حفظه الله ، وأبناء الفقيد وإخوانه ، وعموم أسرة آل الجميح ، في وفاة الفقيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وكان ابن الفقيد مساعد بن عبدالله الجميح قد نعى والده عبر حسابه على تويتر وأعلن قصر استقبال العزاء على الاتصال والرسائل الهاتفية نظرا للظروف الراهنة.