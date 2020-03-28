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تواصل أمريكي – أوروبي لبحث سبل التصدي لانتشار كورونا

تواصل أمريكي – أوروبي لبحث سبل التصدي لانتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=847513
المناطق - وكالات

أجرى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية جوزيب بوريل ، اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي ، مايك بومبيو .
وقال بيان لخدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل اليوم “إنهما ناقشا خلال الاتصال جائحة فيروس كورونا حيث شدد الممثل الأعلى الأوروبي على أهمية التعاون والتضامن الدولي لحصر هذا الفيروس”.
وأوضح البيان أنه وفي ضوء البعد العالمي للتحدي ، وبناءً على صلابة الشراكة عبر الأطلسية ، يتمتع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالقدرة على المساهمة بشكل كبير في الجهود الدولية لمعالجة هذا الوباء.
وشدد الممثل الأعلى الأوروبي على ضرورة بذل جهود دولية لوقف انتشار الوباء والتخفيف من آثاره على المدى القصير والطويل كما سلط الضوء على الحاجة إلى توفير معلومات عامة دقيقة وشفافة ، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن التضليل حول الفيروس واتفق الممثل الأعلى ووزير الخارجية الأمريكي على الحاجة الملحة إلى تكثيف التعاون الدولي والمساعدة الإنسانية للأغراض الطبية إلى أكثر البلدان ضعفا.
كما ناقش الممثل الأعلى بوريل والوزير بومبيو التطورات الأخيرة الأخرى مثل قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفتح مفاوضات الانضمام مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والقضايا الأمنية ، اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على ضرورة تجديد الجهود الدولية لمعالجة الأزمات في سوريا وليبيا.

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