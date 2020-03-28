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” المناطق ” ترصد شوارع أملج ليلاً بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجوال

” المناطق ” ترصد شوارع أملج ليلاً بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجوال
http://almnatiq.net/?p=847522
أملج - فايز السميري- تصوير عمر السناني

رصدت مجموعة من الصور التي التقطتها عدسة “المناطق” خلو شوارع محافظة أملج من أي نشاط أو حركة، أثناء منع التجول من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.

وأظهرت الصور التي التقطت في الليل الشوارع خالية تماماً من الأشخاص والمركبات، سوى من بعض المركبات التابعة للجهات الأمنية، حيث بدا واضحاً التزام الأهالي بقرار منع التجول ، وتجاوب المواطنين والمقيمين في انضباطهم بالتقيد بمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة للخطط والسبل الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتأكيداً لمدى الوعي المجتمعي لمتطلبات هذه لاحتواء فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .

يذكر أن أمر منع التجول جاء ضمن حزمة من الأنظمة والإجراءات الاحترازية التي تتطلبها هذه المرحلة الصعبة والطارئة كخطوات استباقية اتخذتها الدولة للتصدي لمخاطر انتشار فايروس كورونا المستجد منذ الوهلة الأولى ، مع ضمان وصول الخدمات التموينية والصحية والخدمية للمواطنين والمقيمين في منازلهم ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .

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