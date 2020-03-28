مدني تيماء يخمد حريقاً اندلع في عدد من المزارع بالمحافظة

تبوك - علي العميري:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء إخماد حريق اندلع في عدد من المزارع المتجاورة في حي الشرق بالمحافظة بمساحة مايزيد عن 5000م2 تقريباً .

وفي التفاصيل أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أن مركز التحكم والتوجيه في إدارة الدفاع المدني بمحافظة تيماء تبلغ عن حريق في عدد من المزارع في حي الشرق بالمحافظة .

وأضاف أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول تبين أن الحريق في عدد من المزارع المتجاورة والتي تبلغ مساحتها إلى مايزيد عن 5000م2 تقريباً ، فتم مباشرة الحادث والسيطرة عليه واخماد النيران وعمليات التبريد وقد استغرقت عمليات الإخماد زمن وقده ( أربع ساعات وثمانية عشر دقيقة ) دون وجود أي إصابات ولله الحمد ، وقد شارك بالموقع فرق اطفاء من الدفاع المدني بالمحافظة ودعم بفرق اطفاء من الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك ومساندة بفرق اطفاء من قوة طوارئ الدفاع المدني بالمنطقة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة وتم تسليم الموقع للجهة المختصة لوجود شبهه جنائية بالحادث .