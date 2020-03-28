تميز السعودية وكفاءة قيادتها في إدارة أزمة فيروس ( كورونا -COVID-19)

تبوك - نوفه العنزي:

تظهر قدرات الدول وإمكاناتها وكفاءة مؤسساتها وسياساتها في أوقات الأزمات، فالدول التي تملك رؤى واضحة وتخطط بكفاءة للمستقبل، غالباً ما تكون أكثر إستعداداً للتعامل مع الأزمات المفاجئة لأنها في تخطيطها للمستقبل تضع في حسبانها كافة السيناريوهات وتصوغ الخطط الإستباقية اللازمة للتعامل مع كل سيناريو، وهذا هو جوهر مفهوم إدارة الأزمات .

والمملكة العربية السعودية،وإستشعاراً منها بأهمية دورها في تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)

قدمت نموذجاً رائعاً للعالم أجمع في كيفية إدارة أزمة بهذا المستوى حيث إستعدت مبكراً للتعامل مع هذه الأزمة، واتخذت مجموعة من الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المناسبة لها، سواء من خلال تأهيل المؤسسات الصحية والمستشفيات وتزويدها بكافة الإمكانات التي تساعدها على التعامل مع أية حالات إصابة محتملة، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لكافة القادمين للدولة، ولا سيما من الدول التي ظهر بها الوباء، ومتابعة حالتهم بعد الدخول، والتحرك الحاسم والسريع في التعامل مع الحالات التي يتم إكتشافها وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وفرض العزل والحجر الصحيين على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، ومن الطبيعي جداً أن تصدر يومياً تعليمات جديدة، أو قرارات إحترازية إضافية، أو إجراءات وقائية، لا يعني ذلك إثارة الخوف أو الهلع لدى أفراد المجتمع، ولا يعني ذلك إنتشار الفيروس، بل يعني ضمان عدم إنتشاره، وكلما تشددت الدولة في إجراءات الوقاية، فإن ذلك يعكس مدى حرصها على أرواح الناس .

فكم نحن محظوظون في هذا الوطن الغالي بما أنعم الله علينا به من نعم، من أعظمها وأكبرها أن سخّر لنا قيادة حكيمة تعمل في صمت ودون ضجيج لتعبر عن الثقة التامة واليقظة العالية في مواجهة التحديات

حفظ الله بلادنا وأهلها وسائر بلاد المسلمين ..