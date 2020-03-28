1013 يتيما مسجلا بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في تبوك يستفيدون من “سلة جود”

المناطق- تبوك

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في منطقة تبوك مشروع السلة الرمضانية لهذا العام تحت شعار “سلة جود” والتي تهدف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك إضافة لمشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد تحت شعار ” عيدنا بهجة” وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع ٢٠٠ ريال لكل مسار .

‏‎وحثت الجمعية التي تقوم برعاية 1013 يتيما ويتيمة في تبوك الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لأيتام تبوك وذلك تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف من خلال إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية.