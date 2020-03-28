احدث الأخبار

رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 عملية ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع دبوس بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الصحة الكويتية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير نجران: المملكة تتسيد الموقف العالمي في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 تميز السعودية وكفاءة قيادتها في إدارة أزمة فيروس ( كورونا -COVID-19)
منطقة تبوك
 1013 يتيما مسجلا بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في تبوك يستفيدون من “سلة جود”
منطقة تبوك
 مدني تيماء يخمد حريقاً اندلع في عدد من المزارع بالمحافظة
منطقة تبوك
 عدسة ” المناطق ” في أملج رجال الأمن العين التي لا تنام
منطقة تبوك
 الحارثي إلى رتبة مقدم بقوة أمن الحرم
منطقة مكة المكرمة
 ” المناطق ” ترصد شوارع أملج ليلاً بالتزام المواطنين والمقيمين بمنع التجوال
منطقة تبوك
 تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق
أبرز المواد
 تواصل أمريكي – أوروبي لبحث سبل التصدي لانتشار كورونا
أبرز المواد
رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا

رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا

أبرز المواد
عملية ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع دبوس بحفر الباطن

عملية ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع دبوس بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
الصحة الكويتية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمير نجران: المملكة تتسيد الموقف العالمي في مواجهة كورونا

أمير نجران: المملكة تتسيد الموقف العالمي في مواجهة كورونا

أبرز المواد

1013 يتيما مسجلا بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في تبوك يستفيدون من “سلة جود”

1013 يتيما مسجلا بالجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في تبوك يستفيدون من “سلة جود”
http://almnatiq.net/?p=847526
المناطق- تبوك

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ‏‎في منطقة تبوك مشروع السلة الرمضانية لهذا العام تحت شعار “سلة جود” والتي تهدف إلى مساعدة المستفيدين في تأمين المواد التموينية في شهر رمضان المبارك إضافة لمشروع كسوة العيد وما يحتاجه اليتيم في عيد الفطر السعيد تحت شعار ” عيدنا بهجة” وتبلغ قيمة المساهمة في هذه المشاريع ٢٠٠ ريال لكل مسار .
‏‎وحثت الجمعية التي تقوم برعاية 1013 يتيما ويتيمة في تبوك الميسورين للإسهام في تأمين السلة الرمضانية وكسوة العيد لأيتام تبوك وذلك تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف من خلال إيداع المبلغ في حسابات الجمعية البنكية.

روابط ذات صلة

تميز السعودية وكفاءة قيادتها في إدارة أزمة فيروس ( كورونا -COVID-19)

تميز السعودية وكفاءة قيادتها في إدارة أزمة فيروس ( كورونا -COVID-19)
مدني تيماء يخمد حريقاً اندلع في عدد من المزارع بالمحافظة

مدني تيماء يخمد حريقاً اندلع في عدد من المزارع بالمحافظة
عدسة ” المناطق ” في أملج رجال الأمن العين التي لا تنام

عدسة ” المناطق ” في أملج رجال الأمن العين التي لا تنام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*