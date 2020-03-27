عملية ناجحة تنقذ حياة طفل ابتلع دبوس بحفر الباطن

أنقذ الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن طفل يبلغ من العمر 8 أشهر كان يعاني من اختناق حاد وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود دبوس بالحلق وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية ناجحة تم من خلالها استخراج الدبوس بواسطة منظار عن طريق الفم وتمت العملية بالنجاح ولله الحمد

وحذرت صحة حفر الباطن من خطورة ترك الأجسام المعدنية بالقرب من الأطفال، مؤكدين على أهمية مراقبة الأهالي لأبنائهم لما تشكل من خطر بالغ على حياتهم