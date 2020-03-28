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“البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”

“البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”
http://almnatiq.net/?p=847582
المناطق - واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، 45 خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “زراعي”، لتراخيص مشاريع الثروة السمكية، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخِدْمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر التعامل عن بعد، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن الخِدْمات الإلكترونية الإضافية المطلقة عبر “زراعي” تشمل 9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع السمكي للروبيان في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع استزراع الروبيان في البحار، و9 خِدْمات لمشاريع تربية أسماك الزينة في المياه الداخلية، و9 خِدْمات لمشاريع الاستزراع للأحياء المائية في المياه الداخلية.
ودعت الوزارة، المستثمرين والمزارعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى الرابط: https://eservices.mewa.gov.sa/web/login، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في المنصة، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خِدْمات استخراج وتجديد التراخيص في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.
وتهدف منصة “زراعي” إلى خدمة المستفيدين في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والثروة الحيوانية في المملكة، وتتيح المنصة استخراج وتجديد تراخيص الثروة النباتية، وتراخيص الثروة الحيوانية، وتراخيص الثروة السمكية، إضافة إلى تراخيص الخِدْمات المساندة، وتعمل على إطلاق المزيد من الخِدْمات باستمرار للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمال الوزارة.

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