احدث الأخبار

أمير منطقة جازان : في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم
منطقة جازان
 الشمري: بوابة المستقبل بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب
منطقة الجوف
 “هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني
أبرز المواد
 بتوجيه أمير منطقة الباحة .. إطلاق حملة “ أهلنا يستاهلون “
منطقة الباحة
 هيئة المواصفات تمدد استثنائيًا مدة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة ” سابر”
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تلزم محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات
المنطقة الشرقية
 توفر المخزون الاستهلاكي من أسطوانات الغاز بمحافظة جدة
منطقة مكة المكرمة
 الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بضبط مغردة نشرت صورًا مضللة لتزاحم على متجر تمويني
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق 45 خدمة إلكترونية جديدة لمشاريع الثروة السمكية عبر “زراعي”
أبرز المواد
 المواد الغذائية والتموينية بمنطقة جازان .. وفرة في المعروض واستقرار في الأسعار
منطقة جازان
 رئيس الوزراء الياباني يطالب بأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
أمير منطقة جازان : في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم

أمير منطقة جازان : في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم

منطقة جازان
الشمري: بوابة المستقبل بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب

الشمري: بوابة المستقبل بيئة تعليمية ممتعة بالتفاعل الإيجابي بين الطلاب

منطقة الجوف
“هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني

“هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني

أبرز المواد
بتوجيه أمير منطقة الباحة .. إطلاق حملة “ أهلنا يستاهلون “

بتوجيه أمير منطقة الباحة .. إطلاق حملة “ أهلنا يستاهلون “

منطقة الباحة

هيئة المواصفات تمدد استثنائيًا مدة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة ” سابر”

هيئة المواصفات تمدد استثنائيًا مدة صلاحية شهادات المطابقة المسجلة في منصة ” سابر”
http://almnatiq.net/?p=847603
المناطق - واس

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.
كما أعلنت عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.
وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة “سابر” للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة التي ستمدد مدتها تلقائيًا ضمن منصة “سابر” دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.
ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم 920008673 أو البريد الإلكتروني:[email protected] .

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني

“هيئة الاتصالات” تدعو المستفيدين للتعرف على تطبيقات التوصيل المسجلة لديها عبر موقعها الإلكتروني
الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا

الكشف عن علامة محتملة جديدة على الإصابة بكورونا
النيابة العامة توجه بضبط مغردة نشرت صورًا مضللة لتزاحم على متجر تمويني

النيابة العامة توجه بضبط مغردة نشرت صورًا مضللة لتزاحم على متجر تمويني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*