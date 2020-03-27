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بتوجيه أمير منطقة الباحة .. إطلاق حملة “ أهلنا يستاهلون “

بتوجيه أمير منطقة الباحة .. إطلاق حملة “ أهلنا يستاهلون “
http://almnatiq.net/?p=847606
المناطق - الباحة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اطلق مركز الحسام للأعمال الإنسانية والخدمات التطوعية اليوم ، حملة تحت شعار “ أهلنا يستاهلون “ وذلك من مقر المركز بمدينة الباحة .
وأوضح وكيل إمارة الباحة المكلف احمد بن صالح السياري أن الحملة التي وجه بها سمو أمير المنطقة تهدف إلى تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة من العزل الصحي وفئات الأسر المنتجة التي توقف نشاطها بسبب الظروف الحالية .
وبين أن الحملة انطلقت اليوم بالشراكة مع فرع الهلال الأحمر السعودي وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصحة الباحة ، مشيراً إلى أن الحملة ستقدم ومن خلال لجنة الأسرة بالمنطقة العديد من السلال الغذائية وكوبونات الشراء وحقائب طبية .
وأضاف السياري أن حملة “ أهلنا يستاهلون “ سيصاحبها حزمة من البرامج التوعوية والتثقيفية للتوعية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مقدماً شكره لسمو أمير الباحة على دعمه للحملة واهتمامه الدايم بكل ما يحقق الرفاهية لأهالي الباحة .
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز الحسام خلوفه بن محمد الزهراني أن إمارة المنطقة قدمت دعماً مالياً للمركز بقيمة ٢٥٠ ألف ريال ليقوم بواجبه الإنساني ، مثمناً لسمو أمير المنطقة وللإمارة هذا الداعم ، داعياً رجال الأعمال والمؤسسات الاجتماعية بدعم برامج المركز من خلال تقديم التبرعات بالتنسيق مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة .

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