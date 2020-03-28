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الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن

الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن

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الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن

الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن
http://almnatiq.net/?p=847620
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص الشكر والتقدير لمنسوبي ومنسوبات صحة جازان على ما يقومون به من جهود وخِدْمات ورعاية المرضى , وغيرها من الجهود التي تقوم بها القطاعات والجهات الحكومية العاملة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال سمو نائب أمير المنطقة :” إخواني وأخواتي منسوبي ومنسوبات صحة جازان كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن , وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم”.
وأضاف سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز:” ها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم .. وبعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطاءكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً ,, فشكرا يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها ، وبحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم.”
ودعا سموه الله تعالى أن يوفق منسوبي ومنسوبات صحة جازان ومنسوبي مختلف القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن , وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

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