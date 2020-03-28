احدث الأخبار

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء
محليات
 قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية
منطقة الرياض
 بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية
المنطقة الشرقية
 (11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه
أبرز المواد
 التغطية الإعلامية للصحف والقنوات التلفزيونية لمن يحمل بطاقة عمل
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 الحكومة الإيرانية تعترف.. كورونا انتشر في البلاد منذ يناير
أبرز المواد
 ورقة عمل عن بعد تتناول دور الكشافة في مواجهة فايروس كورونا COVID-19
منطقة الرياض
 تعليم جازان يودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات
منطقة جازان
 كشافة تعليم جازان تقدم المساندة الدعم
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن
منطقة جازان
أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

محليات
قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد
تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية

تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية

منطقة الرياض
بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية

بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية

المنطقة الشرقية

(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه

(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه
http://almnatiq.net/?p=847648
المناطق _ الرياض

يواصل ديوان المظالم تقديم خدماته للمستفيدين عن بعد تيسيرًا للوصول للخدمات القضائية بشكل إلكتروني كامل في خضم الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد COVID-19 ، حيث نفذت منصة معين الإلكترونية خلال الأسبوع المنصرم (11943) ألف خدمة إلكترونية من بين خدماتها المتعددة، وذلك تعزيزًا للعمل عن بعد.
فيما تلقى مركز الاتصال الموحد بالديوان (740) اتصالًا واردًا من قبل المستفيدين، تنوعت ما بين استفسارات عن إجراءات التقاضي المتبعة في حالات تعليق العمل الحكومي، والجلسات القضائية، واستفسارات متعلقة بخدمات منصة معين الإلكترونية، وغيرها من الاستفسارات.
كما تجاوبت حسابات التواصل الاجتماعي لديوان المظالم مع (516) استفسارًا ورد إليها عن طريق المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.
يشار إلى أنه بإمكان المستفيدين الوصول إلى الخدمات القضائية الإلكترونية لمنصة معين عبر الدخول للموقع الرسمي لديوان المظالم، كما يمكن الاستفادة من التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد 920000553، أو عبر حساباته الرسمية في تويتر، والواتس آب على الرقم 0112156388.

 

روابط ذات صلة

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء
قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*