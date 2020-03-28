تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية

المناطق _ الرياض

توافدت صباح اليوم أعداد من المتسوقين من المواطنين والمقيمين على نقاط بيع المواد الغذائية المتنوعة والمنتشرة في أنحاء عاصمتنا الحبيبة الرياض في انسيابية جميلة وتنظيم رائع ، حيث كان في استقبال المتسوقين في كل مركز بيع شباب أعدتهم تلك المراكز لاستقبال المتسوقين بكل بشاشة وتوجيههم لتعقيم أيديهم ولبس القفازات التي أعدتها جميع مراكز البيع ، إضافة إلى تولي هولاء الشباب تنظيم دخول المتسوقين في أعداد محددة منعا للازدحام .

وأوضح طلال الأمير وهو أحد المنظمين لأحد مراكز البيع بالرياض أنه يتم دخول المتسوقين في مجموعات يبلغ عددها ٥٥ شخصا، وينتظر البقية لحين خروج المتسوقين من الداخل ، وفي كل ساعة يتم دخول هذا العدد وخروج العدد نفسه ، لافتا الانتباه إلى أن جميع المتسوقين متعاونين وملتزمين بجميع التعليمات الوقائية .

من جانبه أشار المنظم محمد الحلبي أن مهمته تكمن في الوقوف لإرشاد المتسوقين لتعقيم أيديهم ومن ثم لبس القفازات قبل الدخول لمركز التسوق، حيث تم توفير المادة المعقمة والقفازات في مدخل المركز من أجل الحفاظ على سلامتهم ، مؤكدا تقيّد المتسوقين وحرصهم على محاربة هذا الداء ، فيما شكرت أم محمد جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وتوفير سبل الوقاية لهم في كل مركز بيع وتوفر المواد الغذائية بشكل كبيرة كالمعتاد .