احدث الأخبار

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية
منطقة الرياض
 بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية
المنطقة الشرقية
 (11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه
أبرز المواد
 التغطية الإعلامية للصحف والقنوات التلفزيونية لمن يحمل بطاقة عمل
منطقة الرياض
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 الحكومة الإيرانية تعترف.. كورونا انتشر في البلاد منذ يناير
أبرز المواد
 ورقة عمل عن بعد تتناول دور الكشافة في مواجهة فايروس كورونا COVID-19
منطقة الرياض
 تعليم جازان يودع أكثر من 11 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات
منطقة جازان
 كشافة تعليم جازان تقدم المساندة الدعم
منطقة جازان
 الأمير محمد بن عبدالعزيز : كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما يقدمه أبطال الصحة لخدمة الوطن والمواطن
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان : في الشدائد ظهر الدور الحقيقي لأبطال الصحة في وطننا العظيم
منطقة جازان
قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أبرز المواد
تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية

تنظيم وتعاون مميز من المواطنين والمقيمين المرتادين لنقاط بيع المواد الغذائية

منطقة الرياض
بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية

بلدية القطيف تكثف جهودها لأعمال التعقيم والتطهير في تاروت وعنك والعوامية

المنطقة الشرقية
(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه

(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه

أبرز المواد

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847658
المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.وقالت الوزارة أنها سجلت أول حالة وفاة بسبب الفيروس. وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن بعض حالات الإصابة الجديدة المصابة بفيروس كورونا ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وأخرى لمخالطين، حيث تم ادخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وذكرت الوزارة أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس إلى 45 حالة، وأن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.

 

روابط ذات صلة

(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه

(11) ألف خدمة قضائية إلكترونية ينفذها ديوان المظالم عن بعد لمستفيديه
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية لمتضرري السيول في مديرية السوم بمحافظة حضرموت
الحكومة الإيرانية تعترف.. كورونا انتشر في البلاد منذ يناير

الحكومة الإيرانية تعترف.. كورونا انتشر في البلاد منذ يناير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*