قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

المناطق _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك حالتين تماثلتا للشفاء من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 45 حالة، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.وقالت الوزارة أنها سجلت أول حالة وفاة بسبب الفيروس. وأوضحت وزارة الصحة القطرية أن بعض حالات الإصابة الجديدة المصابة بفيروس كورونا ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وأخرى لمخالطين، حيث تم ادخال الحالات المصابة الجديدة تحت العزل الصحي التام، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة. وذكرت الوزارة أن حالتي الشفاء تعودان لمواطنين قطريين ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس إلى 45 حالة، وأن حالة الوفاة نتيجة الفيروس تعود لمقيم من جمهورية بنغلاديش الشعبية يبلغ من العمر 57 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته.