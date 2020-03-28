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أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

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أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء

أكاديمية الحوار تنظم 4 برامج تدريبة عن بُعد للرجال والنساء
http://almnatiq.net/?p=847661
المناطق _ الرياض

تنظم أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أربعة برامج تدريبية مجانية عن بُعد للرجال والسيدات في مسار: “الحوار الاسري “، إعتبارا من الأحد 5 شعبان للعام الجاري حتى الإثنين 13 شعبان 1441هـ، الموافق 29 مارس 2020م، الى 6 أبريل؛ حيث ستُنفَّذ البرامج عن بُعد من خلال برنامج “زوم” .
ويأتي تنظيم البرامج سعيا من المركز لتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع، واستمرارًا لسلسلةِ المشاريع التي أطلقتها الأكاديمية للتدريب على نشر ثقافة الحوار، في ظل تفاعل المركز بإكمال مسيرته بتنمية المهارات الحوارية عن بعد. حيث يعتبر الحوار والتواصل الإلكتروني بديلين فعالين عن الحوار المباشر، وعن الحضور إلى مقر المركز في ظل التدابير التي اتخذها للتصدي لفيروس كورونا والخطوات الحثيثة والفعالة تجاه تعزيز الصحة العامة.

وتهدف البرامج التدريبية إلى تنمية مهارات المشاركين في الحوار الأسري واتجاهاتهم نحوه بما يعزز من تلاحم الأسرة واكتسابها قيم التلاحم الوطني والتعايش المجتمعي.

كما تستعرض البرامج عددا من المحاور منها، تحديد مفهوم الأسرة وتوضيح أهميتها في المجتمع ووظائفها وأركانها، وتحديد مقومات نجاح الأسرة ومعوقاته، والتعرف على مفهوم الحوار الأسري، وتوضيح أهمية الحوار بين أفراد الأسرة، كما تناقش البرامج أهم معوقات الحوار الأسري وتعداد العوامل المؤثرة فيه، وتحليل واقع الحوار الأسري في المملكة .
يُذكر أنَّ برنامج الحوار الأسري، يشكِّل فرصة ثمينة لمشاركة المعرفة وتبادل الخبرات وتقريب وجهات النظر، وتقوية الروابط بين أفراد الأسرة كما يفتح آفاقاً للتقارب واكتشاف الميول, وصقل شخصيات الأبناء ويعزز الثقة بالنفس، ودعت الأكاديمية الراغبين والراغبات في التسجيل زيارة موقعها الإلكتروني عبر رابط التالي: https://academy.kacnd.org/Courses?type=1

 

 

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