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الإمارات تعلن عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الإمارات تعلن عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تعلن عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=847668
المناطق _ أبو ظبي

أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم عن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .
وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي الإماراتي الدكتورة فريدة الحوسني في تصريح صحفي : إنه تم رصد وتسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد – 19 ترجع لجنسيات مختلفة منها 8 من مواطني دولة الإمارات إضافة إلى جنسيات أخرى مختلفة ، مشيرة إلى أنه تم إخضاع جميع الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة،
وأضافت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في دولة الإمارات بلغ حتى الآن 468 حالة .
وأوضحت المتحدثه أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية جميع المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها، مؤكدة أنه سيتم خلال مدة تنفيذ البرنامج مواصلة تقييد الحركة المرورية و حركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة على أن تستمر حركة النقل وحركة الجمهور بشكل طبيعي في النهار .

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