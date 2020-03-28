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“هيئة الاتصالات” تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها

“هيئة الاتصالات” تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها

أبرز المواد

“هيئة الاتصالات” تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها

“هيئة الاتصالات” تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها
http://almnatiq.net/?p=847671
المناطق _ الرياض

أضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 10 تطبيقات جديدة إلى قائمة تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية المسجلة لديها، ليتضاعف بذلك مجموعها إلى 20 تطبيقا؛ سعيا لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية خلال هذه المدة.
ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المعتمدة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني :
https://www.citc.gov.sa/list
وكانت الهيئة قد وجهت في وقت سابق جميع مقدمي خدمات التوصيل من خلال تلك المنصات الإلكترونية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، كما شددت على مقدمي الخدمات القيام بفحص درجة حرارة مناديبها يوميا، والتحقق من سلامتهم، والتأكيد على المناديب بضرورة تطهير اليدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالها بشكل مستمر، إضافة إلى عدم المصافحة وتسليم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.
كما تكثف “هيئة الاتصالات” من عملياتها الرقابية والتفتيشية لجميع مقدمي الخدمات للوقوف على مدى التزامهم بالتدابير الوقائية، وتقوم باتخاذ الإجراءات النظامية ضد جميع المخالفين.

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