في بيشة “بلدية الحازمي ” تنفذ 100 مهمة احترازية للحماية من “كورونا”

المناطق _ بيشة

دعمت بلدية الحازمي بمحافظة بيشة أعمال تطبيق ومراقبة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا، من خلال تفعيل العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية بأرجاء مراكزها، وتجاوزت المهام المنجزة أكثر من 100 مهمة عمل تم إنجازها خلال أسبوع، إنفاذا لتوجيهات أمين أمانة عسير الدكتور وليد الحميدي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فايروس كورونا الجديد (covid- 19).

وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن المهام المنفذة شملت المحلات التجارية والمتعلقة بالمستهلك والحدائق والمنتزهات والمراكز التجارية والتجمعات والفعاليات الترفيهية وأسواق النفع العام وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك أو التي يكثر بها الزوار والمرتادون.

وبين أن البلدية نفذت جولات ميدانية مخصصة على كافة الأنشطة التجارية والغذائية المتعلقة بالمستهلك، للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها والممارسات التي يجب الحذر منها ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة عسير ، كتجنب السلوكيات الخاطئة كالبصق وعدم تغطية الفم وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض (الحمى، الكحة، صعوبة التنفس)، وغسل اليدين بمطهر أو غسلها جيداً بالماء والصابون، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم وأخرى للخضراوات وتعقيم كافة الأسطح على مدار اليوم، لتشمل الحملات الرقابية أكثر من 750 محل مهني وصحي تمت مراقبتها، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين.

واضاف بأستمرار هذه الحملات والجولات الميدانية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية.

وأضاف ان البلدية أغلقت المقاهي الشعبية، ومنعتها من تقديم الشيشة والمعسل وصادرت الفرق الرقابية محتويات المقاهي التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشار القرني إلى أنها قامت بتعقيم دورات المياه بالحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وبالشوارع الرئيسية، كما نفذت برنامجا مخصصا لتعقيم ورشّ المنتزهات والحدائق والمداخل والمخارج ومواقع ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية والمماشي والجلسات والمظلات والساحات البلدية والمرافق البلدية المختلفة تعزيزاً للجهود الرامية لمكافحة الفايروس الجديد، وتركيب أجهزة لتعقيم اليدين في مكاتب البلدية ودعم دورات المياه بمواد التعقيم اللازمة وقد ألزمت البلدية المجمعات التجارية والأسواق بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.