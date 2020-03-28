الصحة المصرية تعلن تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 6 وفيات

المناطق _ القاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)و 6 وفيات، لافتة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أن ال 40 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وإعلن عنها مسبقًا، وأن حالات الوفاة الست هي لرجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، ألمنيا، وبورسعيد.

وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.