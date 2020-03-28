لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية وتنوه بتفاعل الجميع مع الإجراءات الاحترازية

المناطق _ الرياض

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم السبت اجتماعها الثامن والثلاثين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على جميع التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال مدة السماح بالتجول.

وعقب الاجتماع تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلّ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ومتحدث التعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري، حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ (597) ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (133) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات (27)ألف حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل (99) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها (‎ (10حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (89) حالة من المخالطين لحالات سابقة و تحت المراقبة الصحية.

‏‎وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: الرياض 41، وجدة 18، ومكة 12، والقطيف 12، والمدينة المنورة 6، وتبوك 3، وخميس مشيط 3، وأبها 1، والهفوف 1 ، والخبر 1، وسيهات 1 ، ‏‎وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات 1203 حالات ، معظمها حالات مستقرة، فيما يتم تقديم العناية المركزة لـ (4) حالات حرجة،

كما تم تسجيل حالة وفاة لمواطن بمدينة الرياض -رحمه الله- كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى (4) وفيات رحمهم الله جميعا، ونتقدم لذويهم بأحر التعازي.

وتم تسجيل حالتي تعافي إضافية، ليصل عدد المتعافين إلى (37) حالة بحمد الله.

وأكد استمرارية الجهود الصحية لوقاية المجتمع من هذه الجائحة العالمية، مبيناً أن إجمالي الفحوص المخبرية المتقدمة -الجينية- تجاوزت 51 ألف فحص، وتعدّ نسبة الفحوص للسكان من أفضل 10 دول بالعالم .

وجدد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب في التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد ، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه قدم المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي الأستاذ طارق الأحمري الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على حرصهما ودعمهما لأبنائهم الطلاب، وقال : إن استعدادات وزارة التعليم لمواجهة فيروس كورونا بدأت في 1 فبراير بتوجيه من معالي وزير التعليم من خلال تحديث خطط الطوارئ ورفع الجاهزية والحملات التوعوية، وتهيئة المستشفيات والمراكز الصحية الجامعية لتتكامل مع جهود وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وفي الـ 8 من مارس صدر قرار تعليق الدراسة الاحترازي، وفي اليوم الثاني مباشرة تحول التعليم في الجامعات إلى التعليم عن بعد، والجامعات بها عمادات تعلم عن بعد وبنية تقنية جيدة ولله الحمد أهلتها للنجاح في التحول السريع.

وأشار الى أن المحتوى على منصات الجامعات بلغ مليون وأربعمائة وعشرون ألف محتوى متاح، والمستخدمون النشطون بلغ 993 ألف يوزر، كما أن الملفات المستعرضة على منصات الجامعات بلغت زياراتها في المتوسط اليومي 6 ملايين.

وأضاف أنه نوقشت أكثر من 133 رسالة ماجستير ودكتوراه عن بُعد في الجامعات السعودية خلال المدة الماضية.

وأوضح أن هناك 6 مستشفيات جامعية وفرتها الوزارة ضمن الجهود الوطنية بسعة ما يقارب 3 آلاف سرير، وأسهمت الوزارة من خلال 20 جامعة بعدد 77 مبنى للعزل الطبي تشمل 6 آلاف غرفة وجناح، وعدد الأسرّة تتجاوز 9 آلاف وخمسة وأربعين سريرا في حال تم الاحتياج لها –لا قدر الله- .

وبيّن الأحمري أن الوزارة تؤكد استمرار عملية التعليم لكل المراحل التعليمية من دبلوم وماجستير ودكتوراه عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد من مجلس الوزراء.

وأهاب بجميع الطلاب والطالبات استمرار متابعة منصات التعلم الخاصة بجامعاتهم ، مقدما شكره للجميع من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وطالبات لتميزهم في الانتظام الدراسي للتعليم عن بعد.

منوهاً بأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الجامعات لضمان عدالة الإجراءات المتخذة بشأن الاختبارات وفق هذه الظروف الاستثنائية بما يسهّل عليهم إنهاء الفصل الدراسي بشكل عادل ومتكامل وتعمل اللجان حالياً على ذلك، وسبق أن صدر دليل استرشادي من الوزارة وسيتم إعلان ما يستجد عبر منصات الوزارة الرسمية.

وأشار إلى أن الملحقيات الثقافية السعودية تتابع كل المستجدات مع الطلبة المبتعثين أولاً بأول، وصدرت توجيهات معالي وزير التعليم بإلغاء اشتراط ساعات التعليم عن بعد في برامج الابتعاث للفصل الدراسي الحالي وفي حال استمر الوضع – لا قدر الله- فيتم استمرار العمل بذلك ومعادلتها في شهادة التخرج.

وأضاف أنه تم إتاحة خيار للطلبة المبتعثين في تأجيل الفصل الدراسي الحالي في حال تم الإعلان من قبل الجهات المختصة بإمكانية العودة للمملكة لمن أراد، ولن يحسب في مدة الابتعاث تقديراً لظروف المرحلة وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ، موضحا أن الطلاب الموجودين بالخارج يبلغ عددهم 59,658 ، وعدد المرافقين الموجودين بالخارج 33,235 ، حبث يبلغ المجموع 92,893 .

وختم الاحمري بالتأكيد على أن التعليم مستمر، مقدما شكره لجميع مديري الجامعات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات لجهودهم المتميزة في استمرار العملية التعليمية .