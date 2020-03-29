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“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
http://almnatiq.net/?p=847710
المناطق - الرياض

وسط سيل من المعلومات، الصحيحة والمغلوطة، بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، حذرت الأمم المتحدة من الانسياق وراء شائعة متعلقة بعلاج المرض، وذلك من خلال تغريدة على حسابها في موقع “تويتر”.

وقالت الأمم المتحدة إن الفكرة المتداولة بأن “شرب الماء أو المشروبات الساخنة كل 15 دقيقة، كفيل بالقضاء على كورونا” غير صحيحة.

وطغت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، مجموعة من “الوصفات” التي ادعى البعض أنها تعالج كورونا أو تقي منه، إلا أن العلماء أكدوا عدم جدواها.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية إن من بين الوصفات المزعومة لعلاج كورونا، شرب عصير الليمون والماء الساخن وشراب التوت وتناول شرائح البصل.

وذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية “CCDH”، أنه “يجب تجنب مثل هذه الوصفات وعدم الرد عليها أو إعادة نشرها، لأن ذلك سيساهم في انتشارها بشكل أكبر”، مشددا على ضرورة التبليغ بهذه المنشورات ليتم حذفها.

 

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