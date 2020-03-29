احدث الأخبار

وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم
أبرز المواد
 “علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
أبرز المواد
 الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتأهيل نقطة الفرز الصحي في قرضة لتكون أنموذجًا يعمم على كافة المنافذ البرية للمنطقة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعمل لصالح أطماع إيران التوسعية
أبرز المواد
 الدكتور الغيث: الجهات الحكومية سبب دعم “المشاهير” وأتمنى منعها
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية وتنوه بتفاعل الجميع مع الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفايروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة المصرية تعلن تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 6 وفيات
أبرز المواد
 في بيشة “بلدية الحازمي ” تنفذ 100 مهمة احترازية للحماية من “كورونا”
منطقة عسير
 “هيئة الاتصالات” تضيف 10 تطبيقات جديدة لقائمة تطبيقات التوصيل المسجلة لديها
أبرز المواد
وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

أبرز المواد
“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

أبرز المواد
الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر

الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر

أبرز المواد
إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا

إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا

أبرز المواد

وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

http://almnatiq.net/?p=847718
المناطق - الرياض

وجه وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ باستمرار صرف المخصصات المالية، والتأمين الطبي، وبدل العلاج للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم بما في ذلك الذين تم إيقاف الصرف عنهم، أو الذين انتهت بعثتهم وما زالوا في بلد الابتعاث، وذلك بسبب جائحة كورونا.

أعلن ذلك المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري عبر تويتر ، وأضاف الأحمري بأن التوجيه شمل أيضا عدم إيقاف الصرف على المبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم أياً كان سبب الإيقاف مع صرف مخصص مالي لمدة شهر مساوٍ لمكافأة المبتعث مع مرافقيه لمن غادروا سكنهم، ومَنْ تخرج وانتهت بعثته ولا يزال في بلد الابتعاث ولم يتمكن من العودة للمملكة، وللطلاب الذين تم إيقاف الصرف عنهم.

وتابع أن العمل بهذ التدابير بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال الفترة الطارئة، على أن يتولى معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار إعداد الآلية المناسبة، وتكليف وكالة الابتعاث والملحقيات للعمل لتطبيق هذه الآلية بالتنسيق مع سفارات المملكة في الخارج.

روابط ذات صلة

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر

الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر
إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا

إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*