البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة

المناطق - وكالات

دعت مملكة البحرين، اليوم السبت، السلطات القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات من خلال رحلات جوية تجارية تعرض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات والمسافرين وموظفي المطارات التي تعبر من خلالها تلك الرحلات التي تفتقر للقواعد الصحية اللازمة كما توصي بها منظمة الصحة العالمية.

وأكد مركز الاتصال الوطني البحريني أنه يتوجب على السلطات القطرية اتباع القواعد والإجراءات الاحترازية اللازمة لحفظ صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطائرات وموظفي مختلف المطارات بما يتوافق مع أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وأضاف مركز الاتصال الوطني أنه قد تم ترتيب رحلة طيران يوم غد تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية اللازمة لإجلاء المواطنين العالقين الآن في الدوحة.

وأكد مركز الاتصال الوطني أن مملكة البحرين ومنذ انتشار فيروس كورونا بمختلف دول العالم بدأت بإجلاء مواطنيها الراغبين بالعودة إلى مملكة البحرين، وبالأخص المواطنين البحرينيين المتواجدين في إيران، وذلك من خلال رحلات جوية مباشرة الى مملكة البحرين تتوافق مع الاجراءات الاحترازية الطبية.