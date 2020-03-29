احدث الأخبار

شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول
أبرز المواد
 البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم
أبرز المواد
 “علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
أبرز المواد
 الداخلية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات حتى إشعار آخر
أبرز المواد
 إصابة الملكة اليزابيث بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتأهيل نقطة الفرز الصحي في قرضة لتكون أنموذجًا يعمم على كافة المنافذ البرية للمنطقة
أبرز المواد
 الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي تعمل لصالح أطماع إيران التوسعية
أبرز المواد
 الدكتور الغيث: الجهات الحكومية سبب دعم “المشاهير” وأتمنى منعها
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تواصل اجتماعاتها اليومية وتنوه بتفاعل الجميع مع الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمير تبوك يطمئن على وضع الأسرة التي أثبتت الفحوصات الطبية إيجابية إصابة بعض أفرادها بفايروس كورونا
أبرز المواد
 الصحة المصرية تعلن تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 6 وفيات
أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول

شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول

أبرز المواد
البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة

البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة

أبرز المواد
وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

أبرز المواد
“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

أبرز المواد

شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول

شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول
http://almnatiq.net/?p=847724

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض – الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم لذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهون من قرار منع التجول، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظاماً في حقهم.

روابط ذات صلة

البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة

البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة
وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم

وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم
“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

“علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*