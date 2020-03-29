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إيطاليا .. وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف

إيطاليا .. وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف
http://almnatiq.net/?p=847726
المناطق - وكالات

تجاوز عدد المتوفين بفيروس كورونا في إيطاليا اليوم عشرة آلاف شخص مما يجعل من المؤكد تقريبًا تمديد الإغلاق الساري في البلاد.
وقال رئيس الحماية المدنية الإيطالية أنجبلو بوريلي إن 889 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية في ثاني أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بدء جائحة كورونا في البلاد يوم 21 فبراير.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في إيطاليا اليوم إلى 92472 حالة وهي ثاني أعلى عدد من الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

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