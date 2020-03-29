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“وليسعك بيتك”.. حملة ميدانية وتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف

“وليسعك بيتك”.. حملة ميدانية وتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=847728
المناطق - الرياض

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالحملة الميدانية والتوعوية (وليسعك بيتك) التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .
وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية و اللوحات الإرشادية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة مع الجهات الحكومية والخاصة.
و تهدف الحملة لبيان منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمات وعند نزول البلاء والأحاديث الواردة في ذلك و كذلك الأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقيها ونشرها وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تحفظ الأنفس والمجتمعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة و دعم و توجيه من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله تعالى.
ومن جهته أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ / خالد بن عبدالله العسيري بالقرارات الاحترازية الصادرة من لدن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حفظهم الله للحد من هذا الوباء العالمي ومكافحته كما أشاد فضيلته بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، رافعاً شكره لمعالي الرئيس العام للهيئة لدعمه لمثل هذه المبادرات المجتمعية.
وكانت الرئاسة قد أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء قياما بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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