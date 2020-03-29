احدث الأخبار

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”
أبرز المواد
 رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”
أبرز المواد
 كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد
أبرز المواد
 انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟
أبرز المواد
 كورونا “يتوحش” في الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية للوفيات
أبرز المواد
 فرنسا تحذر من “أخطر أسبوعين” لتفشي كورونا
أبرز المواد
 “وليسعك بيتك”.. حملة ميدانية وتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 إيطاليا .. وفيات كورونا تتجاوز 10 آلاف
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على أشخاص يستقلون مركبة ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول
أبرز المواد
 البحرين تدعو قطر التوقف عن التدخل في خطة إجلاء مواطنيها من الدوحة
أبرز المواد
 وزير التعليم يوجه باستمرار صرف المخصصات المالية والتأمين الطبي وبدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم
أبرز المواد
 “علاج كورونا بالماء”.. الأمم المتحدة تعلق
أبرز المواد
الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

أبرز المواد
رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

أبرز المواد
كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

أبرز المواد
انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟

انتهاء الحجر الصحي على لاعبي ريال مدريد.. ماذا بعد؟

أبرز المواد

فرنسا تحذر من “أخطر أسبوعين” لتفشي كورونا

فرنسا تحذر من “أخطر أسبوعين” لتفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=847731
المناطق - وكالات

حذر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، السبت، من أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأصعب حتى الآن في الحرب على فيروس كورونا في فرنسا فيما تسابق حكومته الزمن لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وجلب معدات الوقاية.

وتفشى الوباء في شرق فرنسا أول الأمر ولم تعد المستشفيات قادرة على استيعاب حالات الإصابة ثم انتشر في غرب البلاد.

وحذر أطباء في منطقة باريس الكبرى من أن وحدات العناية المركزة لديهم ستمتلئ بانتهاء عطلة نهاية الأسبوع.

وقال فيليب في مؤتمر صحفي: “نخوض معركة ستستغرق وقتا. سيكون أول أسبوعين في أبريل أصعب من الأسبوعين اللذين انتهيا للتو”.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2314 شخصا في فرنسا بحلول، السبت، وارتفع عدد حالات الإصابة به إلى 37575 حالة وفقا للأرقام الرسمية.

ولا تشمل الأعداد التي تعلنها الحكومة سوى من يموتون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستتمكن من جمع بيانات الوفيات في دور رعاية المسنين اعتبارا من هذا الأسبوع مما سيؤدي على الأرجح إلى زيادة ملحوظة في أعداد الوفيات المسجلة.

وقال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن الحكومة قدمت طلبية لشراء أكثر من مليار كمامة معظمها من الصين لزيادة الإمدادات، حيث تستهلك البلاد نحو 40 مليون كمامة أسبوعيا في ظل الأزمة.

وتكافح المستشفيات لزيادة عدد الأسرة في أقسام العناية المركزة وألغت العمليات غير الضرورية. وهناك عشرة آلاف سرير في العناية المركزة على مستوى فرنسا في الوقت الحالي أي أن العدد زاد بمقدار المثلين مقارنة بفترة بدء التفشي وقال فيران إن البلاد تستهدف توفير 4500 سرير آخر.

روابط ذات صلة

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”

الرئيس الأمريكي: 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي بـ100 يوم “لنا وللعالم”
رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”

رسميا.. الفاتيكان يعلن حالة البابا فرنسيس “الصحية”
كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

كورونا .. ترامب يضع جنود الاحتياط على أهبة الاستعداد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*